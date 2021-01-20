Şehit yakınlarından dayanışma örneği

Türkiye’nin değişik yerlerinden bir araya gelen şehit yakınları, Batman’ın Sason ilçesindeki şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

Aralarında Mardin’in Derik ilçe kaymakamıyken makam odasına konulan bombanın patlaması sonucu şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, İçişleri Bakanlığı kardeş şehirler koordinatörü Ahmet Külekçi ve Türkiye’deki diğer illerden gelen şehit yakınlarının bulunduğu bir grup şehit yakını, Sason ilçesindeki şehit yakınlarıyla bir araya gelerek ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden terör ve terör destekçilerine karşı dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti. Sason ilçesinde faaliyet yürüten şehit yakınları ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneğinde bir araya gelen şehit yakınlarına hitaben kısa bir konuşma yapan Sason Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehit yakınlarının geçmişte olduğu gibi, bundan sonrada ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden her tülü teröre dur demek için bedenlerini çiğnetmeye hazır olduklarını söyledi. Ardından söz alan şehit kaymakam Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk’de konuşmasında, Sason ilçesinin şehitler diyarı olduğunu bildiklerini ifade ederek, şehit yakınlarının dayanışma içerisinde olduğunu, ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna canını veren şehitlere Allah’tan rahmet dilediğini söyledi.

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