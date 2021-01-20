Gercüş’te kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı köylerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

Gercüş'te iki gündür aralıksız yağan kar hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeni ile birçok köyü yolu ulaşıma kapanırken, İlçe Özel İdare ekipleri kapalı yolları açmak için seferberlik başlattı. İl Özel İdareye bağlı köy hizmetleri şefi Emin Soyvural, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını ve gece gündüz demeden ekiplerin çalıştığını belirterek bütün köy yollarının ulaşıma açıldığını belirtti. Soyvural, "İlçe merkezinde kar yok, ama ilçeye bağlı bazı köylerde kar yağışı devam ediyor. Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.