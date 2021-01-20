Batman Gercüş'te, kardan kapanan 11 köy yolu açıldı

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 11 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Gercüş ilçesinde dünden beri etkisi sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 11 köy yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Şefi Emin Soyvural, vatandaşın sıkıntı yaşamaması için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Bütün köy yolları ulaşıma açıldı. Yolda mahsur kalan bazı vatandaşlarımızın imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2021-01-20 16:08:20



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