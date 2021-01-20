Batman’da 2 bin 567 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Batman’da düzenlenen operasyonlarda 2 bin 567 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda değişik yer ve zamanlarda Batman’a kaçak yollardan sokulmuş 2 bin 567 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 25 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

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