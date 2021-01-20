Batman’da 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan istihbarat üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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