Batman’da kaçakçılık operasyonu

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 ayrı iş yerine yapılan aramada 6 bin 800 makaron ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kısmet mahallesinde bulunan 2 ayrı iş yerine düzenlenen baskında 6 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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