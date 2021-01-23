Çığ bölgesinde can pazarı Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çığ bölgesinde can pazarı Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı

İHA

Çığ bölgesinde can pazarı Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı

Batman'ın Sason ilçesinde 3 ayrı bölgeye çığ düşmesi nedeniyle kurtarmaya giden 112 sağlık ekiplerinin ölümden döndüğü, korona virüs hastası 65 yaşındaki Übeyt Çakar, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden 28 saatlik yoğun çabayla hastaneye ulaştırılarak yoğun bakıma alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Yürekli köyünde yaşayan Übeyit Çakır’ın rahatsızlanmasıyla yakınları 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Çakar’ı almaya giden sağlık ekipleri, Ekinlik köyü mevkinde yola çığ düşmesi nedeniyle hastaya ulaşamayınca geri dönmek istedi ancak, aracın dönüş yoluna da çığ düşmesi nedeniyle yoğun kar yağışı ve tip altında ekipler 6 saat mahsur kaldı. 112 acil sağlık ekiplerinin gece geç saatlere kadar mahsur kaldığı yerden donmak üzereyken kurtarılmasının ardından, İl Özel İdaresi, İlçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin yoğun çalışmasıyla yoldaki çığ ve tipiden oluşan kar temizlendi. Yaklaşık 28 saat sonra hastaya ulaşabilen sağlık ekipleri, hastanın yakınlarıyla birlikte 3 kilometre köylülerin omuzlarında 2 kilometre ise sağlıkçıların kızağa çevrilen sedyesinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çakar’ın Sason Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Übeyt Çakar’ın hastanede yapılan tetkikleri sonucuna korona virüs hastası olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı
YEREL HABERLER Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik ...
Buz tutan çatıda temizlik yaparken düştü, mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Buz tutan çatıda temizlik yaparken düştü, mahsur ...
Batman’da bazı alanlarda geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi
YEREL HABERLER Batman’da bazı alanlarda geçici askeri güvenlik ...
Batman’da 5 liralık bıçaklar koronayı unutturdu
YEREL HABERLER Batman’da 5 liralık bıçaklar koronayı unutturdu
Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı Batman’da bir apartman görevlisi, 9 katlı binanın çatısına çıkarak temizlik yapmaya başladı Soğuklar nedeni ile buz tutan çatıda dengesini kaybedip kayan görevli, yağmur suyu oluğuna çarparak durabildi Şanslı gününde olan apartman görevlisi, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı Batman’da bir ...
5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede taşınarak kurtarıldı
YEREL HABERLER 5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede ...
Batman’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da kaçakçılık operasyonu
Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı
YEREL HABERLER Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan ...
Batman’da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Batman’da 112 Acil personeli donmaktan son anda ...
Batman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Batman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda ...