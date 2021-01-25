Karla mücadelede kesintisiz hizmet için katır sırtında mazot taşıdılar

Batman’ın Sason ilçesinde köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf eden şantiye şefliği ekiplerine ait kepçenin, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde mazotu bitince köylülerin yardımıyla katır sırtında mazot taşındı.

Batman’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, rakımı yüksek yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, 45’ten fazla köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarında açma çalışmaları aralıksız devam ederken, ilçeye bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Örenağıl köyü Kayadibi mezra yolunu açmaya çalışan şantiye şefliğine bağlı kepçenin mazotu bitince çalışmanın aksamaması için köye yakın bir yere kadar araçla taşınan mazot, şantiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla kepçeye katır sırtıyla ulaştırıldı.

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