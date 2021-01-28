Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman’da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman’da incelemelerde bulundu

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman’da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman’a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Mart ayında Batman’ı ziyaret edeceğini belirten Bakan Yardımcısı Çam, Batman’da yürütülen çalışmalar hakkında Vali Hulusi Şahin’den bilgi aldı.
Batman Valiliğini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, valilik ziyareti sonrası kısa süre önce hizmete başlayan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, ziyaretinin bir bakıma hazırlık ziyaret olduğunu söyledi. Dr. Çam, 'Nasip olursa mart ayında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bir dizi etkinliklere katılmak üzere Batman'a gelecek. Ön hazırlık çalışması olarak buraya geldik. Bakanlığımızın yapmış olduğu kütüphanemizi ziyaret ettik. Valilik ve belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmaları burada bizzat gördük. Gerçekten çok başarılı ve güzel çalışmalar yürütülüyor. Devletimizin imkanları ile inşallah bundan sonra da çok daha farklı çalışmalar yapılacak. Hasankeyf’e de giderek oradaki çalışmaları bizzat yerinde göreceğiz. Sayın Valimizden brifingini ve bilgileri aldık. Bundan sonraki süreçte de Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde olan sadece kültür, sanat ve turizm etkinliği değil, aynı zamanda bakanlığımızın uhdesinde başkanlığa bağlı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, yeni kurulan Turizm Geliştirme Ajansı Başkanlığımız, tarih kurumu, dil kurumuyla medeniyet inşasını yürüten bir Bakanlık olarak Türkiye’nin yumuşak güç Bakanlığı olarak dünyaya çeşitli alanlarda devletimizin, milletimizin, medeniyetimizin güzelliklerini, zenginliklerini en güzel şekilde anlatan bir bakanlık olmaya gayret gösteren süreçte İnşallah Batman’ın da dünyaya vermesi gereken güzel mesajları en güzel yönüyle anlatmaya çalışacağız. Burası bir medeniyet havzası, tarih havzası. Pek çok konu bakanlığımızı ilgilendiren hususları barındırmakta ve İnşallah en önemlisi de ekonomimizin, turizmin gelişimine yönelik çalışmaların yürütülmesidir. Bu manada da bakanımızın güzel hazırlıkları var, çalışmaları var. Onları bizzat kendisi de yerinde inceleyecek. Bizde bu hazırlıkları tamamlayıp, raporlayıp kendilerine arz edeceğiz'' dedi.

''Her şey en güzel şekilde düşünülmüş''
Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesini inceleyen Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, ''Devletimizin son yıllarda sağladığı imkanlarla bu kütüphane pek çok ilimizde yeni yeni kurulmaya başlanmış durumda. Her şey en güzel şekilde düşünülmüş. 06 yaş grubundan başlayıp en yüksek derecedeki çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Hatta hayata atılmış insanlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her şeyi içinde modern teknolojisi ile imkanlarını barındırıyor. Bu noktada ben valimize, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze ve Kütüphane Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de pandemi sıkıntısı, musibetinin geçmesi ile birlikte bu gibi tesislerimizde etkinliklerimiz artacak ve çok daha farklı çalışmalar yapacağız. Gönlümüzden geçen, yurt dışında diaspora olarak nitelendirdiğimiz vatandaşlarımızın da dikkatlerini çekecek şekilde ve uluslararası alanda diğer devletlerin de dikkatini çekecek şekilde bu güzel ilimizde çeşitli etkinlikler kültür, sanat, akademik etkinlikler de yaparak bu tesislerimizin, abide konumunda olan yerleşimlerimizin daha etkin, daha verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Batman'da kaçakçılık operasyonu
Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu
YEREL HABERLER Komşular, haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu
Gercüş'te kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gercüş'te kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme ...
Kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü ...
Batman Üniversitesi BESYO öğrencileri, başarıları ile göz doldurdu
YEREL HABERLER Batman Üniversitesi BESYO öğrencileri, başarıları ile ...
Batman’da 11 adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Batman’da 11 adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu: ...
Ailenin kayıp 'Norveç orman kedisi', çatı katında bulundu
YEREL HABERLER Ailenin kayıp 'Norveç orman kedisi', çatı katında ...
Batman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 15 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ...