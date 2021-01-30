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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

İHA

Batman’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Batman’da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde, kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Batman’ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçeleri genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve ilçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde 150’den fazla köy ve mezra yolu temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Özelikle rakımı yüksek kesimlerde ve Sason ilçesine bağlı Mereto Dağı eteklerindeki köy yollarında, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgelerde, çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü belirten Sason ilçe şantiye şefi Salih Yıldız, bütün köy ve mezra yolları açılıncaya kadar çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

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