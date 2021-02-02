AK Parti Batman İl Başkan Gür gençlerle bir araya geldi

AK Parti Batman İl Başkan A. Akif Gür, Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlere çorba dağıttı.

Gençlik Merkezinde eğitim gören gençlere çorba ikramında bulunan Gür, daha sonra gönüllü gençlerle beraber duvar boyama etkinliğine katıldı. Gençlerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Gür, kariyer günleri etkinliğine de katılarak mesleki tecrübelerini paylaşıp gençlere ilime ve bilime yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için tasarlayan ve üreten gençlere ihtiyacı olduğunu aktaran Gür, "Gençlerin gelecekleri için dört elle çalışmalarını istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Şehrimiz ve ülkemiz için söyleyecek sözü, ulaşacağı hedefleri olan gençlerdir bizim umudumuz. Gençlerimiz Batman'ımızın salt bekçisi değil, geleceğini inşa eden başarılı mimarları olacaklardır" dedi.

Gür, projelere destek veren gönüllü gençlere de teşekkür etti.

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