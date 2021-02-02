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Batman’da 2019 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 23 bin 399 lira oldu

İHA

Batman’da 2019 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 23 bin 399 lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı il bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Batman’da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 23 bin 399 lira oldu.
2018 yılında 20 bin 786 lira olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2019 yılında 2 bin 613 lira daha artarak 23 bin 399 liraya yükseldi. Dolar bazında ise Batman’da kişi başı gelir 4 bin 120 dolar oldu. Batman kişi başına 23 bin 399 lira gelir ile Türkiye’de 75. sırada yer aldı.
Batman’da 2019 yılında 14 milyar 130 milyon 47 bin lira olan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, değeri 4 trilyon 320 milyar 191 milyon 227 bin lira olan Türkiye değerinin binde 3,3’ünü oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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