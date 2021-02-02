AK Parti Batman İl Başkanı Gür, dar gelirli aileyi ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, 19 Mayıs Mahallesinde ikamet eden ve geçim sıkıntısı yaşayan 4 çocuklu Hatice ve Kadri Akbaş çiftini evlerinde ziyaret ederek gıda ve giyim yardımında bulundu.

Ziyarette aile fertleriyle tek tek sohbet eden Gür, çocuklarla yakından ilgilendi. Eksiklikleri not aldıran Gür, en kısa sürede sorunların çözümü için de söz verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren aile bireyleri kendilerine sağlanan destekten ötürü Başkan Gür'e teşekkür ederek 'Allah devletimize ve hükümetimize zeval vermesin' diyerek dua etti.

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