Uyuşturucuyla mücadele ekibinden yetimlere gıda yardımı

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Batman faaliyet yürüten Toplumsal Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Federasyonu (TUMEF), Kozluk ilçesinde yetimlere gıda yardımında bulundu.

Batman TUMEF İl Başkanlığı tarafından hazırlanan gıda kolileri Kozluk ilçesine götürüldü. TUMEF Kozluk temsilcisi Gürgin Kalkan, üye Engin kalkan, Kadın Kolları Başkanı Elif Ağduk ve ARGE Başkanı Mehmet Dağ, hazırlanan gıda kolilerini ailelere teslim etti. Gıda kolilerini alan aileler, TUMEF yetkililerine teşekkür etti.

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