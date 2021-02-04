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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason Belediye Başkanı Arslan, toprağa verildi

İHA

Sason Belediye Başkanı Arslan, toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde Batman’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetiren Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, Sason ilçesine bağlı Tekevler mahalle mezarlığında yoğun bir kalabalık tarafından defnedildi.
2019'da yapılan seçimlere AK Parti'den katılarak Sason Belediye Başkanlığına seçilen 4 çocuk babası Muzaffer Arslan, 1967 tarihinde Sason'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sason'da tamamlayan Arslan, Sason Belediyesinde muhasebe müdürü olarak görev yaptı. Daha önce de ilçede 20092014 döneminde AK Parti'den belediye başkanı olarak görev yapan Arslan, 2019'da yapılan seçimlerde de AK Parti'den ikinci kez ilçede belediye başkanlığına seçilmişti.

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