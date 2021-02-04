Batman’da trafik kazası 4 yaralı

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Batman Beşiri karayolunda hafriyat kamyonu ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Batman Beşiri yolunda meydana geldi. 09 JU 974 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü ile 59 TR 277 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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