Batman’ın nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını paylaştı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Batman’ın nüfusu ise 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 11 bin 619 kişi artarak 608 bin 659'dan, 620 bin 278'e ulaştı. Erkek nüfus 312 bin 137 kişi olurken, kadın nüfus 308 bin 141 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 505 bin 849 olurken, belde ve köylerde yaşayan nüfus 114 bin 429 oldu.

Batman’da yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 18,9 olurken, 2019 yılında 22,8 olan ortanca yaş, 2020 yılında 23,2'ye yükseldi.

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