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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da sürekli hapşıran Yağmur, sağlığına kavuştu

DHA

Batman'da sürekli hapşıran Yağmur, sağlığına kavuştu


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, bir süre önce hapşırma nöbeti geçirmeye başlayan ve sürekli hapşıran Yağmur Çaprak (15), Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Çaprak, ameliyattan sonra hapşırma nöbetinin geçtiğini belirterek, "Hastalık sürecinde ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum ve gözüme uyku girmiyordu. Şimdi ise artık yemek yiyebiliyorum, su içebiliyorum ve eski kiloma kavuştum. Yeniden hayata döndüm" dedi.
Batman merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Çaprak ailesinin kızı Yağmur, bir süre önce burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı. Babası Mehmet Çaprak tarafından kentteki ve Diyarbakır'daki hastanelere götürülen Yağmur'un hapşırık nöbetine çare bulunamadı. Yaklaşık 2 hafta boyunca sürekli hapşırdığı için yemek yiyemeyen, su içemeyen Yağmur, kilo kaybına da uğradı. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Yağmur, burada gerçekleştirilen ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Burada bir süre gözetim altında tutulan Yağmur, eski kilosuna kavuşarak babası Mehmet Çaprak'la Batman'a döndü. 
'YENİDEN HAYATA DÖNDÜM'
Ameliyatın ardından hayata sanki yeniden döndüğünü dile getiren Yağmur Çaprak, "Artık iyileştim, düzenli uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. İlk önce kaşıntı ve yanma ile başladı, sonrasında durmadan hapşırmaya başladım. Geçmedi son çare olarak Ankara'ya gittik. Orada ameliyata girdim, ameliyattan sonra artık hapşırmadım. Hastalık süresince ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum ve uyku gözüme girmiyordu. Şimdi ise artık yemek yiyebiliyorum, su da içebiliyorum ve eski kiloma kavuştum. Tedavi olmamda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. 
'ZOR TEDAVİ SÜRECİ ATLATTIK'
Yağmur'un babası Mehmet Çaprak ise kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle kızım tedavi oldu. Batman ve Diyarbakır'da tedavi süresince herhangi iyi bir sonuç alamadık. Ankara Şehir Hastanesi'ne gittik. Orada yapılan müdahale ile kızım çok şükür eski sağlığına kavuştu. Zor bir tedavi sürecini atlattık. Şu anda evdeyiz, sağlığımız yerinde. Hapşırığı da kesildi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-02-05 10:23:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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