Sason'da belediye personeli, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden başkanlarını andı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın makam odasındaki çalışma masasına, belediye personelleri tarafından fotoğrafı ve karanfil bırakılarak dua edildi.

Kansere yakalanan ve uzun süre çeşitli hastanelerde tedavi görmesinin ardında geçtiğimiz günlerde Batman’da kaldırıldığı özel hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın makam odasını ziyaret eden belediye çalışanları, gözyaşları içinde masasına fotoğrafını ve karanfiller bırakarak dua etti. Başkanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Belediye Muhasebe Müdürü Nurşen Kutlu, "Başkanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bizim için çok büyük bir kayıptır. Yıllardan beri çalışma arkadaşlığımız vardı. Bizim için sadece başkanımız değildi. Çok üzgünüm" dedi.

Belediye basın sözcüsü Engin Yaşar da, "Çok üzgünüz, belediye personeli olarak masasına karanfiller, çiçekler bıraktık. İlçe olarak, personeli olarak da kendisinden çok memnunduk. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" diye konuştu.

Batman'ın Sason ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Arslan, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 31 Mart 2019’da yapılan seçimlere AK Parti'den katılarak Sason Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Muzaffer Arslan, yine aynı partiden girdiği seçimi kazanarak 20092014 döneminde de Sason Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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