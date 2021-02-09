Batman’da uyuşturucu operasyonu

Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 48,23 gram metamfetamin maddesi, 2 gram toz esrarbonzai, 1 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.