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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason’da MHP’nin 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İHA

Sason’da MHP’nin 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar, Milliyetçi Hareket Partisini (MHP) ziyaret ederek partinin 52. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Sason Cumhuriyet Meydanındaki binada MHP İlçe Başkanı Fikret Şahin ile bira araya gelen ziyaretçiler, partinin kuruluş dönümünü kutladı. Parti binasına gelen vatandaşları karşılayarak tebrikleri kabul eden Şahin, partinin kuruluşu hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Milliyetçi Hareket Partisinin 89 Şubat 1969 Adana’da kurulduğunu ifade eden Şahin, "1948’de Millet Partisiyle başlayan doğuş, Cumhuriyetçi Millet Partisiyle yoluna devam etmiştir. İlerleyen yıllarda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adıyla devam edilerek, Milliyetçi Hareket Partisi’ne adım adım ulaşılmıştır. Türk milliyetçiliğinin tek adresi olan partimiz 89 Şubat 1969 yılında Adana’da ismi Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilerek kurulmuştur. Toplanan ilk genel idare kurulumuzda partimizin amblemi üç hilal olarak kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin, Türk milletinin varlığı, huzuru, birliği, bekası için en ağır sosyal ve siyasi bedeli ödeyen davamız, vatan ve dava uğruna nice şehitler vermiştir. MHP’nin kuruluş aşamasından bugüne kadar varlık nedeni, Türk milletinin var olma mücadelesinde milli bekanın kapatılmadan devamını sağlamaktır. Davamızın kurucusu Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş’ten kutlu emaneti devralan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bilge liderliğinde kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Milliyetçi hareket, namusumuzdur, onurumuzdur, şerefimizdir, yuvamızdır, davamızdır. Milliyetçi Hareket, Türk milletine hizmet yolunda bitmeyen, bitmeyecek bir davanın adı, kutlu bir ülkünün bayrağı, şehitlerin mücadelesi ve gazilerin bitmeyen gücüdür" dedi.

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