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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser hastaları korona aşısı yaptırabilir

İHA

Kanser hastaları korona aşısı yaptırabilir

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan onkoloji uzmanı Dr. Yakup Ergün, kanser hastalarının güvenli bir şekilde korona virüs aşılarını yaptırabileceğini söyledi.
Kanser hastalarını riskli grupta olduğunu ve korunma ihtiyaçlarının olduğunu aktaran onkoloji uzmanı Dr. Yakup Ergün, kanser hastalarının korona virüs aşısı yaptırabileceklerini söyledi. Uzm. Dr. Ergün, "Kanser hastaları, korona virüs açısından riskli grupta olduklarından dolayı bu hastalıktan korunmak önem arz etmektedir. Bu tür enfeksiyonlardan korunmada en etkili yolun aşılanma olduğu iyi bilinmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafınca ülkemizde uygulanmasına başlanan SINOVAC aşısı tıpkı grip aşısı gibi inaktif aşı olup yan etkiler açısından en güvenilir aşı grubundadır. Başta Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olmak üzere kanserle ilgilenen uluslararası birçok kuruluş, kanser hastalarının korona aşısını yaptırmasını önermektedirler. Bu bağlamda bizde kanser hastalarımıza sırası gelince korona aşısını yaptırmalarını öneriyoruz. Diğer önemli bir husus ise, aktif olarak kanser tedavisi alan hastalarımızın durumudur. Bu hastalarımız da güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler. Ancak bazı kemoterapi ilaçları kan değerlerini belirgin olarak düşürdüğünden aşı yapılan yerde kanama görülebilir. Bu nedenle kan değerini düşürebilen kemoterapi ilacı alan hastalarımıza aşı öncesi kan değerlerini kontrol ettirmelerini, kanama açısından risk teşkil edecek kan düşüklüğü olmaması halinde aşılarını gönül rahatlığıyla yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

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