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Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya katılan ailelere çağrı: "Evlatlarınızı HDP ve PKK'dan isteyin"

İHA

Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya katılan ailelere çağrı: "Evlatlarınızı HDP ve PKK'dan isteyin"

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları, çocukları terör örgütü PKK'ya katılan ailelere çağrıda bulunarak evlatlarını PKK ve HDP'den istemeleri çağrısında bulundu.
Sason’da, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terör örgütü PKK'ya yapılan katılımların HDP il ve ilçeler başkanlıkları aracılığıyla yapıldığının ispatlandığını söyledi. Çelik, PKK'dan çocuklarını kurtarmak isteyen ailelerin tek çaresinin, Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek vererek, evlatlarını geri getirmelerini talep etmek olduğunu ifade etti. Çelik, "Yıllarca çeşitli yalanlar üreterek bölgedeki gençlerin yakasından düşmeyen katil örgüt PKK ve en büyük destekçisi HDP, el ele vererek bölgedeki birçok genci çeşitli yalanlarla kandırarak dağda ülkesine hain olarak zorlu koşullarda yaşama mahkum etmiştir. Bugüne kadar çeşitli nedenlerle ses çıkaramayan kandırılan gençlerin aileleri, Hacer annenin evladı için HDP’nin Diyarbakır'daki il başkanlığı kapısında oturarak evladını istemesi ve akabinde evladına kavuşmasıyla harekete geçmiştir. Bu başlangıç çocukları dağda olan diğer aileleri de harekata geçirmelidir. Gidin ve HDP'den çocuklarınızı isteyin. Bugün evlatlarınıza sahip çıkmasanız yarın çok geç olabilir. Çocuklarınızı dağa gönderenler bugün rahat bir yaşam içindeyken, çocuklarınız dağda ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Sizin canınızdan ve kanınızdan olan evlatlarınıza sahip çıkmak ve onları kurtarmak için sizde Diyarbakır'daki ailelere destek vermelisiniz" dedi.

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