Batman'da İhlas Mağazası törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da İhlas Mağazası törenle açıldı

İHA

Batman'da İhlas Mağazası törenle açıldı

Batman'da İhlas Mağazası şubesi, pandemi tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Batman Turgut Özal Bulvarındaki İhlas Mağazası, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Yardımcısı Halil Çağlar, Gaziantep Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, Gaziantep Bölge Müdür Yardımcı Hamza Bostancı ve davetliler katıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen açılış töreni sonrasında davetliler mağazayı gezdi.
Mağaza açılış töreninde konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, hayatında ilk defa Batman'a geldiğini söyledi. Korkusuz, "2020 içerisinde Diyarbakır ve Batman’a yaptığımız yatırımlardan dolayı son derece çok mutluyuz. Satış ofislerimizi kurduk son 6 ay içerisinde bugün de Batman’da ilk mağazamızı açıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye’de 150 hedefine giderken 107’inci mağazamız, çok memnunuz Batman’ın en güzel caddesinde bize yakışır bir yerde güzel bir mağaza olmuş. Allah inşallah bereketinde artıracaktır. 150 hedefimize az mı kaldı çok mu kaldı kendi aramızda konuşuyoruz bazen bana göre epey bir yolumuz var ama yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. İhlas bayrağını Türkiye’nin her yerinde taşıyacağız, layık olduğu yere getireceğiz. İhlas mağazacılıkta Türkiye’de emsali görülmemiş, güzel ,halkına yakın, onlara güzel fırsatlar sunan iyi bir mağazacılık olarak inşallah hep birlikte takdirimizi kazanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp inek ve yavrusu, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kayıp inek ve yavrusu, sosyal medya sayesinde ...
Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya katılan ailelere çağrı: "Evlatlarınızı HDP ve PKK'dan isteyin"
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya ...
Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 ...
Gercüş'te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gercüş'te trafik kazası: 5 yaralı
Kanser hastaları korona aşısı yaptırabilir
YEREL HABERLER Kanser hastaları korona aşısı yaptırabilir
Batman’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da kaçakçılık operasyonu
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sason’da MHP’nin 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Sason’da MHP’nin 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Batman’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonu