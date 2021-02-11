Batman’da bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi

İHA

Batman’da bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi

Batman'da korona virüs vakalarında düşüş yaşanırken, bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi.
Kent Konseyi toplantısında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, korona virüs salgını ile mücadelede tedbirlerin aksatılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin birçok ilinde görünen mutasyona uğramış virüsün Batman'da da bir kişide görüldüğünü söyledi. Mutasyona uğramış virüsün görüldüğü kişinin izole edildiğini ifade eden Vali Şahin, "Tedbirlerimizi arttırmalıyız. Hastalıkla mücadelede en etkili yöntem maske, mesafe ve hijyendir. Tedbirlerimizi alamazsak eğitim, kültür ve ticaret hayatımız zorlaşır. Tedbirlerimizi alırsak üstesinden geliriz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Ölüm oranı Batman’da 1.1, Türkiye geneli 3.3, dünya geneli yüzde 10'dur. Batman’da sağlık çalışanlarımızı bu konuda takdir ediyoruz" dedi.
Yüz yüze eğitim için gerekli takvime göre hareket ettiklerini anlatan Vali Şahin, "Yüz yüze eğitim için gerekli takvime göre hareket ediyoruz. Ama vaka sayısında artış olursa tekrar eskiye dönebiliriz. Hiçbir şey çocuklarımızdan önemli değil. Bunun için hep birlikte bu salgının üstesinden gelmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da 220 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 220 bin lira değerinde kaçak telefon ele ...
Batman'da İhlas Mağazası törenle açıldı
YEREL HABERLER Batman'da İhlas Mağazası törenle açıldı
Kayıp inek ve yavrusu, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kayıp inek ve yavrusu, sosyal medya sayesinde ...
Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya katılan ailelere çağrı: "Evlatlarınızı HDP ve PKK'dan isteyin"
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya ...
Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 ...
Gercüş'te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gercüş'te trafik kazası: 5 yaralı
Kanser hastaları korona aşısı yaptırabilir
YEREL HABERLER Kanser hastaları korona aşısı yaptırabilir
Batman’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da kaçakçılık operasyonu
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sason’da MHP’nin 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Sason’da MHP’nin 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Batman’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonu