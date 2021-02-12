Yaralı kuşları tedavi edip doğaya bırakıyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de yaşayan Muhsin Çetinbaş, yaralı yaban kuşlarını evinde tedavi ettikten sonra doğaya salıyor.

Bilinçsiz avlanan avcılar tarafından vurulan ve çeşitli nedenlerle yaralanarak uçamayan yabani kuşlarla sık sık karşılaşan Muhsin Çetinbaş (40), bulduğu hayvanları evine götürüp tedavi ediyor. Hayvanların bakımını da yapan Çetinbaş, besleyip iyileştirdiği kuşları tekrar doğal ortamlarına bırakıyor. Doğada bulduğu yaralı kuşları evinde tedavi ettikten sonra iyileşinceye kadar baktığını ve ardından kuşları tekrar doğal ortamlarına bıraktığını ifade eden Çetinbaş, "Geçtiğimiz günlerde köye yakın bir yerde doğada aralarında 100 metre mesafe olan iki yaralı yabani kuş gördüm. Kuşlardan biri avcılar tarafından kanadından vurulmuş, diğeri ise ayağı kırıldığı için uçamıyordu. O kuşları eve getirip tedavilerini yaptım. Şimdi durumları iyi, yavaş yavaş iyileşiyorlar. Bunlarda iyileştiğinde doğal ortamlarına salacağım. Doğanın korunması için yaban hayvanlarını da korumak gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ve avcılarımızdan yaban hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

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