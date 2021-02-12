Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman’da jandarma tarafından bir evde ve şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Batman merkezde bir evde yapılan aramalarda 43 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
Öte yandan, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 şüpheli şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 683 gram kubar esrar maddesi ele geçilirken 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.