Batman’da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda Hasankeyf’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik Yıldırım14 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan operasyonunda Hasankeyf kırsalında terör örgütü mensuplarının izi sürüldü. Hasankeyf kırsalı Karakaş Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, dört ayrı noktada bölücü terör örgütüne ait 4 anti personel mayını, 1 savunma tipi el bombası, 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 1 G3 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 1 el telsizi, 1 terör örgütüne ait sözde mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ile çok sayıda muhtelif doküman ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.