Batman kırsalında PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğa Operasyonu´ düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında 4 ayrı noktada, 4 anti personel mayını, 1 savunma tipi el bombası, 2 anti tank roketatar mühimmatı, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 1 tüfek şarjörü, 12 fişek, 1 el telsizi, 1 terör örgütüne ait mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Hasankeyf Reşat YİĞİZ

2021-02-12 17:39:49



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