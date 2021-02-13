Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs aşısı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs aşısı oldu

İHA

Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs aşısı oldu

Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Alay Komutanı İsa Çakmak, Sağlık Bakanlığı çağrısıyla aşı oldu.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı olan Batman Valisi Hulusi Şahin, sırası gelen vatandaşların aşı olması gerektiğini belirtti. Vali Şahin, "Sağlık Bakanımızın çağrısı doğrultusunda bizler de bugün aşımızı olmak için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. İlk dozumuzu olduk. Çok hafif, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Aşı, şuanda salgınla mücadelede tek silah. Dolayısıyla sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Batman'da da şuanda aşı çalışmalarımız çok hızlı ve yoğun şekilde gidiyor ve vatandaşlarımızın ilgisi son derece memnun edici vaziyette. Aşılanmada yaklaşık olarak 15 binin üzerine çıktık. Şuan 65 yaş aşılanıyor. Bu 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan, eğer eşleri de 65 yaşın üzerindeyse onları da aşılıyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz, bakanlığımızın öncelik silsilesi doğrultusunda uygulamamıza devam ediyoruz. Evlerde de şuan 61 aracımız çalışıyor. 32 ekibimiz evlerde de aşı yapıyor. Bana verilen bilgilerde 48 poliklinikte aynı anda aşı çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarına ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu bir gün, Cumartesi günüdür. O denetimleri de yaptık. Vatandaşlarımızın büyük oranda denetimlere uyduklarını memnuniyetle müşahade ettik. Biliyorsunuz bu hastalıkla ilgili mücadelede maske, mesafe ve hijyen temel kural. Kısıtlamalara mutlaka ve mutlaka uymalıyız. Aksi taktirde bu hastalığı gündemimizden düşürme şansımız yok" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalıntı otomobille 15 bin TL'lik buzağı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Çalıntı otomobille 15 bin TL'lik buzağı hırsızlığı ...
Gercüş’te okul müdürleri video konferans yöntemi ile toplandı
YEREL HABERLER Gercüş’te okul müdürleri video konferans yöntemi ile ...
Batman kırsalında PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman kırsalında PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
Gercüş’te 65 yaş ve üzerine korona aşısına başlandı
YEREL HABERLER Gercüş’te 65 yaş ve üzerine korona aşısına başlandı
Batman’da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi
Batman'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Batman'da uyuşturucu operasyonu
Sason’da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Sason’da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
Yaralı kuşları tedavi edip doğaya bırakıyor
YEREL HABERLER Yaralı kuşları tedavi edip doğaya bırakıyor
Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı
YEREL HABERLER Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 ...
Batman’da bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Batman’da bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit ...
Batman'da 220 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 220 bin lira değerinde kaçak telefon ele ...
Batman'da İhlas Mağazası törenle açıldı
YEREL HABERLER Batman'da İhlas Mağazası törenle açıldı
Kayıp inek ve yavrusu, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kayıp inek ve yavrusu, sosyal medya sayesinde ...
Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya katılan ailelere çağrı: "Evlatlarınızı HDP ve PKK'dan isteyin"
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK'ya ...