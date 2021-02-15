İklim değişikliğinin en büyük örneği Batman'da gerçekleşti: Badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim değişikliğinin en büyük örneği Batman'da gerçekleşti: Badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı

İHA

İklim değişikliğinin en büyük örneği Batman'da gerçekleşti: Badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeni ile badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, havaların tekrar soğuyabileceği ihtimaline karşı ürünlerinden iyi verim alamayacaklarından endişeli.
Gercüş ilçesine bağlı Yüce köyünde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Şubat ayında bademlerin çiçek açması çiftçileri, tedirgin etti. Çiftçiler, erken çiçek açan bademlerin zarar görmesinden endişe ediyor. Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, sadece badem ağaçlarının değil, diğer tüm ağaçların şubat ayında çiçek açmasının normal olmadığını söyledi. Yılmaz, “Normalde şu an yalancı baharı yaşıyoruz. Bu yalancı bahar son dönemlerde sık sık karşılaştığımız bir durum olmaya başladı. Yalancı bahara aldanarak erken açtı badem ağaçların çiçekleri. Daha kış ayı bitmeden çiçek açması iyi değil, yarın öbür gün havalar soğusa, don ve soğuk hava olursa bütün meyve ağaçlarımızdan iyi verim alamayacağız” dedi.
İhsan Öner isimli çiftçi ise badem ağaçlarının erken çiçek açmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Öner, “Normalde bu ayda çiçek açma ihtimali yok. 5 senedir bu yalancı baharı yaşıyoruz ve bu yüzden meyve ağaçlarımız erken çiçek açıyor. Bu yüzden iyi bir verim alamıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sason Belediye Başkanlığına Mehmet Şafi Yavuz seçildi.
YEREL HABERLER Sason Belediye Başkanlığına Mehmet Şafi Yavuz seçildi. ...
Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah
YEREL HABERLER Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla ...
Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs aşısı oldu
Çalıntı otomobille 15 bin TL'lik buzağı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Çalıntı otomobille 15 bin TL'lik buzağı hırsızlığı ...