Batman’da günübirlik evlere baskın

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Batman’da 58 günlük kiralanan daire süresiz şekilde mühürlenirken mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösteren 8 konaklama tesisi işletmecisinin işletme ruhsatı iptal edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kimlik Bildirme Büro Amirliği tarafından 2021 yılı içerisinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet yürüten daha önceden birçok adli idari işlem gerektirecek eylem tespit edilip gerekli yasal işlem başlatılan 8 konaklama tesisi işletmecisinin işletme ruhsatları iptal edildi. Ayrıca bu işletmeciler tarafından kiralanan 58 günübirlik daire 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek1 maddesine istinaden zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi.

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