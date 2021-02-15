Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı



Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il ve merkez ilçe binasında yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. HDP il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı.

Batman'da yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il ve merkez ilçe binasında arama gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. HDP il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı. Kulpu ve Ablay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2021-02-15 16:49:04



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