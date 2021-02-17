Batman’da terör örgütü PKK’yla ilişkili olduğu belirlenen 5 kişi göz altına alındı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya elaman temin eden, örgüte silah, maddi finans temininde bulunan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK’ya çeşitli şekillerde destek veren ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada “Batman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne elaman temin ettiği, örgüt mensupları ile irtibat ve iltisaklı olduğu, örgüte finans ve malzeme temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli, ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; sahte kimlik kartı, PKK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

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