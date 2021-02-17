Gercüş’te trafik kazası: 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi virajında meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Yunus Gök (24) idaresindeki 01 AOF 172 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen henüz plakası öğrenilmeyen Halil Elahmed (40) yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki şoför yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yunus Gök ve Halil Elahmed olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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