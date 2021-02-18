Gercüş’te şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Gercüş'te etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Geçe saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerine kadar sürdü. İlçede aralıklarla çakan şimşekler ise geceyi gündüze çevirdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.