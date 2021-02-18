Gercüş’te şimşekler geceyi gündüze çevirdi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Gercüş'te etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Geçe saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerine kadar sürdü. İlçede aralıklarla çakan şimşekler ise geceyi gündüze çevirdi.

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