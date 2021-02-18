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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiri Devlet hastanesinde açılan GETAT ünitesi hizmet vermeye başladı

İHA

Beşiri Devlet hastanesinde açılan GETAT ünitesi hizmet vermeye başladı

Batman’ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesi hasta kabulüne başladı.
GETAT ünitesi hacamat, kupa, mezoterapi, ozon terapi, akupunktur ve sülük uygulaması gibi geniş bir tedavi seçeneği ile Beşiri Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, GETAT'ın fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünü olduğunu söyledi. Dr. Pamukçu, “Hastanemiz GETAT kapsamında hekimlerimiz tarafından akupunktur, sülük tedavisi, kupa terapisi, hacamat, ozon terapi, mezoterapi gibi alternatif tıp uygulama alanlarında hizmet sunacaktır. Bu sayede bu hizmetlerin sağlık kurumlarında denetlenebilir sertifikalı hekimler tarafından verilerek usulsüz bir şekilde yapılan uygulamaların önüne geçerek halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. İlimizde İlk defa Beşiri Devlet Hastanesinde sunulan bu hizmetten vatandaşlarımız rutin sağlık problemleri için nasıl hastaneye başvuruyorlar ise GETAT uygulamaları için de hastaneye başvurarak sunulan bu hizmetlerden faydalanabileceklerdir. Birçok hastalıkta iyileştirici veya tedavi edici etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları, farklı kültürlere ait binlerce yıllık tecrübeye dayanıyor. Günümüzde tekrar insanlar tarafından rağbet görmeye başlayan bu yöntemler doktor gözetiminde uygulanması gerekmektedir. GETAT merkezine başvurmak isteyen vatandaşlarımız, hastane telefonundan randevu alabilirler” dedi.

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