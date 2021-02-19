Tamir için eline aldığı telefon alev aldı, o anlar kamerada



Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, telefoncunun tamir etmek için eline aldığı telefon bir anda alev aldı. Telefon tamircisinin yara almadığı o anlar, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Batman merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen cep telefonu tamircisi, müşterisinin getirdiği arızalı telefonun bataryasının şiştiğini fark etti. Tamirci, bataryayı çıkarmaya çalışırken, telefon bir anda alev aldı. Panikle telefonu yere atan tamirci, şans eseri yara almadı. Durumu fark eden çevre esnafı iş yerine gelirken, tamirci telefondaki alevleri kendi imkanları ile söndürdü.

Telefonun alev alma anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2021-02-19 17:50:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.