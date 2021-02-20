Batman’da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’da binek bir araçta uyuşturucu sevkıyatı ihbarını alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kullanıma hazır 700 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç, Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyü mevkinde durduruldu. Ö.E isimli şahsın sevk ve idaresindeki binek artça yapılan aramada, araçta poşet içerisinde gizlenmiş 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ö.E isimli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.