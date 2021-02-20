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Bir ilçede daha korona virüsten temizlendi

İHA

Bir ilçede daha korona virüsten temizlendi

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamlığınca alınan tedbirler sonucu son bir aydır kentte korona virüs vakasına rastlanmadı.
Batman'ın 4 bin 300 nüfuslu ilçesinde son bir aydır korona virüse rastlanmadı. İlçe sakinlerinden İsmail Demir, kentlerinde son bir aydır virüse rastlanmadığını söyledi. Demir, ''Kaymakamımız Mevlüt Şekerci bu konuda çok duyarlı. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı sıfıra düştü. Bundan dolayı ilçe kaymakamımıza teşekkür ederiz'' dedi.

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