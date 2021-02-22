Batman'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi. Narkotik polisi, uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 8 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 11,85 gram eroin, 2,33 gram metamfetamin, 207,8 gram esrar, 0,19 gram sentetik kannabinoid, 1 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 kartuş ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 7 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 6’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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