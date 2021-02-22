Hayırsever iş adamı, Batman’da annesinin adını taşıyacak anaokulu yaptıracak

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Batman’da hayırsever iş adamı Sadık Okçu, Belde Mahallesinde Batman Valiliğinin tahsis ettiği arsa üzerine hayatını kaybeden annesi Halime Okçu adına 6 derslikli anaokulu yapmak için Vali Hulusi Şahin ile protokol imzaladı.

Valilik makamında düzenlenen imza törenine Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Selman Okçu ve Okçu aile üyeleri katıldı. Törende Sadık Okçu, Vali Şahin ile protokol imzaladı. Okçu ailesi tarafından yapılacak 6 derslik anaokuluna hayatını kaybeden Halime Okçu'nun adının verileceği kaydedildi.

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