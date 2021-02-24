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Batman Valisi Şahin: Vaka sayısı yüzde 0,1'e indi

DHA

Batman Valisi Şahin: Vaka sayısı yüzde 0,1'e indi


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen iller arasında Batman, 100 bin kişide 8,71 kişiyle 4'üncü oldu. Alınan tedbirlerle vaka sayılarının her geçen gün düştüğünü belirten Vali Hulusi Şahin, "Şu anda vaka sayısı yüzde 0,1'e indi. Kademeli olarak normal hayata geçişi ilk yapan, bunu ilk başaran illerden biri olmak istiyoruz; ancak bu iyi tablo, hemen tersine dönebilir. Rehavete kapılırsak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymazsak tablo çok hızlı değişebilir" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Batman, her 100 bin kişide 8,71 kişi ile nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşmenin 1 Mart´ta hayata geçirileceğinin açıklanmasının ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, bu takvimde yer alan ilk kent olmayı hedeflediklerini vurguladı. Vali Şahin, pandemi ile mücadelede daha başından seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Geçen yılın Ağustos ayında vaka sayısının yüksek olduğu kentlerden biri olduklarını dile getiren Şahin, "O dönemde özelikle seyahat kısıtlamasının kaldırılmasından sonra Kurban Bayramı'na gelen gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun sirkülasyonuyla beraber çok kötü günler yaşadık. Sağlık sistemiz o yükü kaldıramaz hale gelmişti. O günlerde hastalarımızı ilçe hastanelerine gönderme günleri yaşamıştık. O dönemlerde çok ciddi tedbirler aldık. Toplantı üstüne toplantı yaptık, elimizdeki tüm imkanları hem personel anlamında hem araç ve gereç anlamında hem de ekonomik anlamda seferber ettik. İl Özel İdaresi ve belediyenin imkanlarını bir araya getirerek bir seferberlik başlattık. Seferberlik esas itibarıyla denetim üzerine kuruluydu" diye konuştu. 
'BAŞARININ SIRRI; DENETİM VE HASTA TAKİBİ'
Başarının sırrının, denetimde ve hasta takibinde yattığını vurgulayan Vali Şahin, şöyle konuştu:
"Bir vatandaşımız kendini kötü hissettiğinde telefonla sağlık teşkilatımıza bildiriyordu. Sistem aynen bugün de devam ediyor. Biz şikayeti olan vatandaşın, mutantlı hastaların dolmuşla hastaneye gitmesine müsaade etmiyorduk. Kiraladığımız araçlarla birlikte evlerine gidiyoruz, hastayı oradan alıp, hastaneye getiriyoruz, testini yapıyoruz, testinden sonra da araçla tekrar evine götürüyoruz. Eğer pozitif çıkarsa ilacı veriliyor ve evinde her türlü tedbiri alınıyor. Ekiplerimiz her gün hastayı iki kere ziyaret edip evinden çıkmamasını sağlıyordu. Batman'ın başarısı bu sıkı denetimde yatıyor. Geçen ağustos ayının 15'inde biz bu işlere başladığımızda yüzde 14 civarında temaslı vatandaşımızın, pozitif vatandaşımızın sokakta dolaştığını tespit ettik. Yani taziyelere, düğünlerine gidiyorlardı ve bu hastalığı çok ciddi bir şekilde yayıyorlardı."
'VAKA SAYISI YÜZDE 0,1 İNDİ'
Denetimlerle Batman'da vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşandığına işaret eden Vali Şahin, şunları söyledi:
"Şu anda vaka sayısı yüzde 0,1'e indi. Eğer vatandaşlarımız hastaysa bizim denetimlerimiz ve vatandaşların da olumlu yaklaşımıyla birlikte evlerinde izole oluyorlar. Dolayısıyla hastalığın çıktığı yerde biz hastalığı boğup önlüyoruz. Bu sistem devam ettikten sonra eylül, ekim ve kasım aylarında ciddi anlamda iniş yaşadık. Daha sonraki seyahat kısıtlamaları elbette ki tabloya olumlu yansıdı. Bugün geldiğimiz noktada Batman oldukça iyi durumda. 450 bin nüfuslu bir şehirde bunu başarmak daha da zor. Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz bu başarılı tabloyu devam ettirmek. Vatandaşlarımız, esnafımız artık çok bunaldı. Kademeli olarak normal hayata geçişi ilk yapan, ilk başaran illerden biri olmak istiyoruz; ancak bunu söylerken bu iyi tablo hemen tersine dönebilir. Eğer rehavete kapılırsak maske, mesafe, temizlik kurallarına uymazsak çok hızlı bir şekilde tablo değişebilir."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-02-24 12:04:45

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