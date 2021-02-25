Şehit yakınlarından CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınlarından CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

İHA

Şehit yakınlarından CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Batman'da şehit yakınları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun HDP'li 9 milletvekili hakkında TBMM'ye sunulan Kobani fezlekeleriyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Tanrıkulu, bir televizyon programında ABD yönetimi üzerinden hükümeti tehdit ederek, "ABD'de değişen bir yönetim var. Bu yargılamaların sonu ağır olur. Bundan biz etkilenmeyiz, sorumlu hükümettir" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinden dolayı Batman’daki şehit yakınları, Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları, "Sezgin Tanrıkulu, terör örgütünün uzantısı HDP’nin ve ABD’nin ağzıyla konuşup devletimizi tehdit etmesi kabul edilemez. Devletimizin havasını soluyan, suyunu içen, vergilerimizle beslenerek milletvekili olan bir kişinin bu şekilde devleti ve devlet yönetiminde olan kişilere tehdit dolu sözler sarf etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Tanrıkulu’nun sarf ettiği bu sözler, milletimizi korumak uğruna şehadete yürüyen şehitlerimize saygısızlık ve ihanettir. Derhal devletimizden ve milletimizden özür dilemelidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira ...
Batman’da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Batman’da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ...
Batman’ın yapı izin istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Batman’ın yapı izin istatistikleri açıklandı
Batman’da kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için botla karşıya geçtiler
YEREL HABERLER Batman’da kayalıklarda mahsur kalan keçileri ...
Batman Valisi Şahin: Vaka sayısı yüzde 0,1'e indi
YEREL HABERLER Batman Valisi Şahin: Vaka sayısı yüzde 0,1'e indi