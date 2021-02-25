Batman’da otomobil hırsızları yakalandı

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Batman’da otomobil hırsızlığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Batman’da farklı yerlerden araç çalan 6 kişilik çete, polis tarafından teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı 7 araçla birlikte yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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