Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama

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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 9 araca da sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığı şebekesine yönelik çalışma yapıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin belirlenen adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Çalıntı olduğu belirlenen 9 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı araçların sahiplerine teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2021-02-26 14:01:15



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