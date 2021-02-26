Gercüş'te çiftçilere fıstık ve badem fidanı dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere 20 bin adet fıstık ve bin 200 adet badem fidanı dağıtıldı.

Batman'da Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Gercüş ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçilere 20 bin adet fıstık, bin 200 adet de badem fidanı dağıtıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, "Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yüzde 75 hibeli Batman İlinde Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Gercüş ilçe merkezi ve bağlı köylere 5 dekar ile 50 dekar arası bahçe kuracak şekilde toplamda 20 bin adet fıstık fidanı ve bin 200 adet badem fidanı dağıtımı yapıldı" dedi.

Desteği alan çiftçiler de desteklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

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