İdlib’deki hain saldırıda şehit edilen 33 kahraman unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İdlib’deki hain saldırıda şehit edilen 33 kahraman unutulmadı

İHA

İdlib’deki hain saldırıda şehit edilen 33 kahraman unutulmadı

Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejim güçlerinin yapmış olduğu hain hava saldırısı sonucunda şehit olan 33 Mehmetçik, Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları tarafından anıldı.
İdlib'deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un memleketi Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen anma programı, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 3 dilde mevlidi şerifin okunmasıyla başladı. Dernek evinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan mevlidi şerifin ardından devam eden programda, şehitler için Kuranı kerim okunarak dualar edildi. Dernek evinde düzenlenen programın ardından Şehit Cuma Bağatur’un Erdemli mezarlığına geçen şehit yakınları, orada da Kuranı Kerim okuyarak dua etti. Düzenlenen anma programında konuşan Sason Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutalip Çelik, ”Bayrağımız, ezanımız, Kuranımız ve milletimiz için canını feda eden, şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi anmak için buradayız. Allah bütün şehitlerimize merhamet, ailelerine sabrı cemil versin. Şehitlerin seneyi devriyesinde bütün şehitler için Kuranı Kerim okuyup, bütün şehitlerimize dualar ettik. Yanımızda bulunan Mehmet amcanın oğlu gerçekten en büyük makama ulaşmıştır. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz her yerde, her mazlumun yanında olmuştur, olacaktır. Devletimize kurulan tüm örgütler kaybetmeye mahkumdur. Çünkü bu dava hak ile batılın davasıdır. Bizler hamdolsun hakkın yanında yer aldık. Hak tarafında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Şehit Cuma Bağatur'un babası ve diğer aile fertlerinin de katıldığı anma programının ardından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gercüş'te çiftçilere fıstık ve badem fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Gercüş'te çiftçilere fıstık ve badem fidanı dağıtıldı
Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Batman'da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 ...
Batman'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Batman'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 ...
Batman'da Gara şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Batman'da Gara şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu
Batman'da çiftçiler, verilen desteklerden memnun
YEREL HABERLER Batman'da çiftçiler, verilen desteklerden memnun
Batman’da otomobil hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da otomobil hırsızları yakalandı
Şehit yakınlarından CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira ...
Batman’da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Batman’da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ...