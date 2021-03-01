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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'den Gara şehitlerine 200 araçlık destek turu

İHA

MHP'den Gara şehitlerine 200 araçlık destek turu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman İl Başkanlığı Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için Kozluk ilçesinde 200 araçlık destek konvoyu düzenledi.
Kozluk D300 karayolunda başlayan konvoy ilçe merkezine kadar devam etti. Burada açıklamada bulunan MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, terör olaylarını lanetlemeye ve tepki göstermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Demir, "Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 13 sivil vatandaşımızı şehit eden hain terör örgütü PKK'ya karşı il merkez, ilçe ve tüm birimlerimizin yanı sıra STK, esnaf ve vatandaşlarımızın desteği ile konvoy yaparak tepki gösterdik. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği teröre lanet konvoyunda tüm araçlarımızı ay yıldızlı bayraklarımızla süsledik. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Konvoyda 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı
Konvoya katılan kalabalık sürekli sloganlar attı. Konvoyda 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla yeri göğü inlettiklerini belirten MHP Merkez İlçe Başkanı Muhammed A. Çetin, tepkilerinin her geçen gün çığ gibi büyüyeceğini söyledi. Başkan Çetin, "Halkımızın, TSK temsilcilerimizin ve teşkilatlarımızın desteği ile yaklaşık 200 araçlık konvoy ile teröre lanet ederek, ülkemiz ve refahımız için birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdik. Şehitlerimiz her zaman kalbimizde yaşayacaktır. Silahsız masum sivil insanlara saldırmak ancak terör örgütü PKK'ya yakışırdı. Halkımızın terör olaylarına tepki göstermelerini ve seslerini daha gür çıkarmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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