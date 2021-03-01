AK Parti Batman İl Başkanı Gür mahalle buluşmalarına devam ediyor

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Kardelen ve Yenişehir mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm için fikirlerine başvurmak amacıyla belirli bir program çerçevesinde mahalleleri ziyaret eden AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Kardelen ve Yenişehir Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerini dinleyen, sorun ve şikayetlerini öğrenen Gür, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim ve yetkililerle iletişime geçti. Gür, "Hemşehrilerimizin istekleri, talep ve önerileri bizler için önemlidir. Hangi mahallede hangi konuda sorun var, vatandaşımızın talebi nedir, tek tek tespitini yapma gayretindeyiz. Sorunların çözümü için başta belediyemiz olmak üzere diğer kurum yetkilileri ile iletişime geçiyoruz. Mahalle sakinlerimizin bizlere ilettiği ve bizim tespit ettiğimiz meselelerin çözülüp çözülmediğini takip ediyoruz. Bunu bir plan ve çalışma içinde gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaret ve buluşmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız insanımızın, sokağında, mahallesinde, evinde daha müreffeh bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bu ziyaretler esnasında bizleri bağrına basıp samimiyetle ilgi gösteren kıymetli mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.